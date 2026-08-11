Главный тренер Харькова Младен Бартулович высказался по поводу поражения своей команды в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Полесья (1:3). Слова специалиста передает прессслужба клуба со ссылкой на эфир УПЛ ТВ.

Во-первых, поздравляю соперника с победой. Сегодня у них все залетело. Они использовали все свои моменты и даже полумоменты. Первый гол, можно сказать, - это полумомент. Прошел прострел, и это сломало наш план на игру и всю игру в целом. Я могу сейчас рассказывать, что мы доминировали, больше были с мячом, но счет - 1:3. Этот матч для нас должен стать уроком, из которого нужно сделать выводы и двигаться дальше. Это только второй тур, и впереди еще много матчей.

Что касается первого гола, то мы акцентировали внимание ребят на том, что у Полесья много подач, особенно у Велетня с правой ноги, но здесь он сработал с левой. Это был момент, в котором не обязательно было пропускать. Но мы пропускаем, и это сломало ход игры и план на матч, как я уже говорил. Второй гол случился после розыгрыша стандарта, далее - ситуация, где нас разыграли 3 на 2 и забили еще один мяч. Конечно, потом очень трудно отыгрываться против квалифицированной команды.