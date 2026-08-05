Сергей Разумовский

Полузащитники Николас Аревало и Кауан Баптистелла возобновили тренировки в общей группе Харькова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Оба футболиста получили травмы в июле во время подготовительных сборов команды. Из-за повреждений хавбеки были вынуждены работать по индивидуальной программе и пропустили часть тренировочного процесса.

Возвращение Аревало и Баптистеллы в общую группу позволит тренерскому штабу постепенно рассчитывать на них в матчах нового сезона. В то же время окончательное решение об участии полузащитников в ближайших матчах будет принято после оценки их физического состояния.

Николас Аревало и Кауан Баптистелла присоединились к Харькову зимой 2026 года. Аревало провел за команду 14 матчей и отметился одной результативной передачей. Баптистелла принял участие в десяти матчах Харькова. На его счету один забитый мяч.

Команда начала новый сезон УПЛ с победы над Вересом. В матче первого тура Харьков минимально обыграл ровенский клуб со счетом 1:0.

Во втором туре чемпионата Харьков сыграет против Полесья. Матч состоится 10 августа в Житомире.