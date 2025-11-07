Центрбек Трабзонспора Арсений Батагов может остаться без футбола на ближайший месяц, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram.

По результатам МРТ врачи прогнозируют, что вне игры Батагов будет около месяца, что ставит крест на перспективах игрока Трабзонспора дебютировать в национальной команде.

Напомним, что защитник получил вызов в национальную сборную Украины на решающие поединки отбора чемпионата мира-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

В текущем сезоне Батагов провёл 11 матчей за Трабзонспор, не отметившись результативными действиями.