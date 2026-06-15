Павел Василенко

Мюнхенская Бавария близка к подписанию контракта со звездой сборной Марокко и ПСВ Исмаэлем Сайбари. 25-летний полузащитник уже отличился на чемпионате мира, забив гол в матче против Бразилии (1:1).

По сообщениям немецких СМИ, ожидается, что чемпион Германии заплатит нидерландскому клубу 55 миллионов евро.

Сайбари пройдет медицинское обследование в Северной Америке во время чемпионата мира, поскольку врач Баварии Йохен Хане находится в США со сборной Германии. Ожидается, что он подпишет пятилетний контракт с мюнхенцами.

Сайбари начал свою карьеру в молодёжных командах Андерлехта и Генка, прежде чем переехать в Нидерланды в 2020 году. Через два года он начал выступать за ПСВ, с которым выиграл три подряд титула чемпиона. В сезоне 2025/26 он стал лучшим игроком Эредивизии.