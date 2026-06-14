Сергей Разумовский

Сборная Марокко начала групповой этап чемпионата мира 2026 с ничьи с Бразилией — поединок завершился со счетом 1:1. Гол за североафриканскую команду забил Исмаэль Сайбари, в ответ за соперников отличился Винисиус Жуниор.

Встреча получила исторический оттенок: впервые на чемпионатах мира за одну национальную команду в рамках матча на поле вышли сразу 11 футболистов, которые родились за пределами страны. Об этом сообщает MisterChip. В этот уникальный список вошли:

Яссин Буну — Монреаль, Канада

Нуссаир Мазрауи — Лейдердорп, Нидерланды

Исса Диоп — Тулуза, Франция

Шади Риад — Пальма, Испания

Ашраф Хакими — Мадрид, Испания

Неиль Эль-Айнауи — Нанси, Франция

Айюб Буадди — Санлис, Франция

Шамсдин Тальби — Самбревиль, Бельгия

Билаль Эль-Ханнус — Моленбек, Бельгия

Самир Эль-Мурабет — Страсбург, Франция

Исмаэль Сайбари — Терасса, Испания

Винисиус Жуниор — о ничьей с Марокко: «Мы очень плохо сыграли в первом тайме».