Влияние диаспоры. Марокко покорило уникальное достижение на чемпионатах мира
Главная сенсация ЧМ-2022 отобрала очки у Бразилии
около 18 часов назадПодписаться в
Фото: FRMF
Сборная Марокко начала групповой этап чемпионата мира 2026 с ничьи с Бразилией — поединок завершился со счетом 1:1. Гол за североафриканскую команду забил Исмаэль Сайбари, в ответ за соперников отличился Винисиус Жуниор.
Встреча получила исторический оттенок: впервые на чемпионатах мира за одну национальную команду в рамках матча на поле вышли сразу 11 футболистов, которые родились за пределами страны. Об этом сообщает MisterChip. В этот уникальный список вошли:
- Яссин Буну — Монреаль, Канада
- Нуссаир Мазрауи — Лейдердорп, Нидерланды
- Исса Диоп — Тулуза, Франция
- Шади Риад — Пальма, Испания
- Ашраф Хакими — Мадрид, Испания
- Неиль Эль-Айнауи — Нанси, Франция
- Айюб Буадди — Санлис, Франция
- Шамсдин Тальби — Самбревиль, Бельгия
- Билаль Эль-Ханнус — Моленбек, Бельгия
- Самир Эль-Мурабет — Страсбург, Франция
- Исмаэль Сайбари — Терасса, Испания
Винисиус Жуниор — о ничьей с Марокко: «Мы очень плохо сыграли в первом тайме».