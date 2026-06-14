Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью против команды Марокко (1:1) в стартовом поединке группового этапа чемпионата мира-2026. Слова приводит Globo.

Игрок Реала признал, что начало встречи оказалось неудачным для «селесао», а также критично оценил собственные действия, несмотря на забитый мяч.

Мы очень плохо сыграли в первом тайме. Пропущенный гол серьезно усложнил задачу. Стартовые матчи на больших турнирах всегда складываются непросто. Нам нужно совершенствоваться и прогрессировать с каждой игрой. Чемпионат мира только начинается, здесь нет легких матчей.

Я верю, что могу значительно улучшить свою игру. Я забил гол, но технически не показал себя на 100%. Тем не менее, я верю, что могу стать еще лучше и больше помогать команде в атаке. Мы должны совершенствоваться и развиваться, чтобы выиграть турнир.