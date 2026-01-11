В Мюнхене на стадионе Альянц Арена состоялся матч 16 тура Бундеслиги, где Бавария принимала Вольфсбург. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 8:1.

Счет уже на 5-й минуте открыли хозяева. Фишер случайно срезал мяч в ворота. Вольфсбург сумел быстро отыграться благодаря Пейчиновичу, но это стал последний радостный момент для гостей. До перерыва Диас вывел Баварию вперед, а во втором тайме мюнхенцы полностью разгромили соперника, забив еще шесть мячей.

Наибольший вклад в разгром внес Олисе, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Диас отметился голом и двумя ассистами, Кейн – голом и передачей. Кроме того, по одному голу забили Геррейру и Горецка, а Енц оформил автогол. Бавария продемонстрировала впечатляющую результативность и абсолютное доминирование на поле.

Бундеслига. 16-й тур

Бавария – Вольфсбург – 8:1

Голы: Фишер, 6 (аг), Диас, 30, Олисе, 50, 76, Енц (аг), Геррейру, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 – Пейчинович, 13