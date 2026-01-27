В Бундеслиге состоялись два матча 16-го тура, которые ранее были перенесены из-за снегопадов в Германии.

Матч в Гамбурге между Санкт-Паули и Лейпцигом завершился боевой ничьей. РБ Лейпциг открыл счет на 66-й минуте после точного удара Яна Диоманда. Однако уже в компенсированное время Санкт-Паули получил право на пенальти, который уверенно реализовал Мартейн Карс, спасая хозяев от поражения.

После этой встречи Санкт-Паули имеет 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице, тогда как РБ Лейпциг с 36 баллами находится на четвертой позиции.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

Санкт-Паули – РБ Лейпциг 1:1

(Диоманда 66 – Карс 90+3, пен.)

В Бремене Хоффенхайм одержал уверенную выездную победу над Вердером. В конце первого тайма счет открыл Александер Прасс. На 52-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Ваутера Бюргера, однако уже через две минуты Гриша Прёмель удвоил преимущество своей команды.

После 19 сыгранных туров Хоффенхайм имеет 39 очков и занимает третье место в Бундеслиге. Вердер с 18 баллами находится на 15-й позиции.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

Вердер – Хоффенхайм 0:2

(Прасс 44, Прёмель 54)