Бавария после рекордных 10 побед празднует единство и триумф на Октоберфесте с пивом и командным духом
Тренер команды сделал заявление
около 2 часов назад
После фееричного начала сезона игроки мюнхенской Баварии решили сделать паузу и посетить традиционный Октоберфест.
Команда выиграла все 10 официальных матчей с начала сезона, установив новый клубный рекорд. Наградой за такое достижение станет совместное празднование на самом известном пивном фестивале Германии.
«Нам нравится быть вместе. Это момент, когда речь идет не только о футболе, но и о семье. Бавария – это семья, и мы находим время, чтобы быть вместе», – цитирует агентство DPA главного тренера мюнхенцев Венсана Компани.
Руководство клуба также разрешило футболистам отметить удачное начало сезона.
«Теперь мы можем выпить пива», – с улыбкой добавил член спортивного совета клуба Макс Эберль после победы над Айнтрахтом (3:0).
Поделиться