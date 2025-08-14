Павел Василенко

Приключения Кингсли Комана в мюнхенской Баварии подходят к концу. Французский игрок получил разрешение на смену клуба.

Коман – один из ветеранов Баварии. Он играет за мюнхенскую команду уже десять лет. Коман забил победный гол в финале Лиги чемпионов 2020 года против ПСЖ.

Француз наконец решил сменить клуб. Он перейдет в Аль-Наср. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что игрок получил разрешение от Баварии вылететь в Саудовскую Аравию и подписать контракт с новым работодателем.

Чемпионы Германии заработают от всей сделки менее 30 миллионов евро. Коман подпишет трехлетний контракт со своим новым клубом, потенциально зарабатывая до 25 миллионов евро чистого годового дохода.

Это будет еще один европейский трансфер для Аль-Насра этим летом. Ранее в клуб, за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, присоединились Жоау Фелиш и Иньиго Мартинес.