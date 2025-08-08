Итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме дали понять, что он должен покинуть Пари Сен-Жермен. В ближайшие семь дней ситуация вокруг будущего вратаря станет более ясной, сообщает Football Italia.

По информации источника, в ближайшее время Манчестер Сити готов активно включиться в борьбу за подписание Доннаруммы. Также в дело вмешалась Бавария, проявившая интерес к игроку. Челси внимательно следит за развитием событий, но пока не сделал официальных шагов по трансферу вратаря сборной Италии.

Ранее стало известно, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш настаивает на том, что действующий первый вратарь команды должен уйти. Это связано с возможным подписанием нового голкипера — Люки Шевалье из Лилля.

Также, ПСЖ уже согласовал сумму трансфера украинского защитника Забарного с Борнмута.