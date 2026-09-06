Сергей Разумовский

Мюнхенская Бавария сыграла вничью с Шальке в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Поединок завершился без забитых голов – 0:0. Эта потеря очков не только помешала команде Венсана Компани одержать вторую победу подряд, но и привела к потере первого места в турнирной таблице.

Для Баварии этот матч стал особенным сразу по нескольким причинам. Мюнхенцы впервые с февраля 2025 года не смогли отличиться в поединке чемпионата Германии. До встречи с Шальке команда забивала в 47 матчах Бундеслиги подряд.

Кроме того, Бавария впервые со второго тура сезона 2024/25 покинула первую позицию в турнирной таблице. До этого мюнхенский клуб удерживал лидерство на протяжении 67 туров подряд. Это абсолютный рекорд в истории Бундеслиги.

Предыдущее лучшее достижение также принадлежало Баварии. Ранее команда возглавляла таблицу на протяжении 43 туров подряд. Эта серия была прервана еще в первом туре сезона 1973/74.

Новый рекорд мюнхенцы установили в ноябре 2025 года после матча против Фрайбурга. Символично, что именно Фрайбург после завершения второго тура нынешнего чемпионата возглавил турнирную таблицу. Команда пока не теряла очков и опережает Баварию по набранным баллам.

Нулевая ничья с Шальке также стала для мюнхенского клуба первой безрезультатной игрой в Бундеслиге за 567 дней. Несмотря на территориальное преимущество и контроль мяча, футболисты Баварии не смогли создать достаточно моментов, чтобы сломать оборону соперника.

После ничьей Бавария временно опустилась на четвертое место в турнирной таблице. Мюнхенцы сохраняют возможность быстро вернуться на вершину, однако для этого им необходимо улучшить реализацию моментов и снова начать стабильно набирать очки.

В следующем туре команда Венсана Компани сыграет на выезде против Эльферсберга. Сенсационный новичок чемпионата пока находится выше Баварии в таблице и еще не терял очков в новом сезоне. Таким образом, мюнхенцев ожидает непростой матч против одного из главных открытий старта Бундеслиги.