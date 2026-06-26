Сергей Разумовский

Немецкий левый защитник Натанэль Браун в ближайшее время должен сменить клубную прописку и перейти из франкфуртского Айнтрахта в мюнхенскую Баварию. Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, стороны уже согласовали основные детали будущего трансфера. Ожидается, что сумма перехода 23-летнего футболиста составит 55 миллионов евро. Таким образом, Браун может стать одной из самых дорогих покупок Баварии на позиции левого защитника за последние годы.

Также отмечается, что Натанэль Браун уже согласовал условия личного контракта с мюнхенским клубом. Соглашение футболиста с действующими чемпионами Германии будет рассчитано на пять лет. Это свидетельствует о том, что Бавария рассматривает защитника не только как краткосрочное усиление, но и как важную часть команды на долгосрочную перспективу.

Браун провел мощный сезон-2025/26 в составе Айнтрахта. На клубном уровне немецкий фулбек сыграл 42 матча во всех турнирах. Несмотря на оборонную позицию, он также был полезен в атаке: на его счету 4 забитых мяча и 6 результативных передач.

Такие показатели сделали Брауна одним из лучших левых защитников Бундеслиги. Его стабильная игра, умение подключаться к атакам и качественно работать на фланге привлекли внимание мюнхенского гранда, который продолжает работу над обновлением и усилением состава.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Натанэля Брауна составляет 40 миллионов евро. В то же время Бавария, по информации инсайдера, готова заплатить за футболиста 55 миллионов евро, что превышает его оценочную стоимость на 15 миллионов.

Напомним, Браун уже забивал за сборную Германии на чемпионате мира-2026.