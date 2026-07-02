Павел Василенко

Сборная Бельгии стала автором одного из самых драматичных камбэков чемпионата мира. В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 в Сиэтле против Сенегала бельгийцы проигрывали 0:2 в концовке основного времени, но сумели совершить невероятное возвращение и вырвать победу – 3:2 в дополнительное время.

Сенегал был близок к сенсации еще в первом тайме. Сначала Исмаила Сарр попал в штангу, а на 25-й минуте Хабиб Диарра после очередного опасного эпизода открыл счет. В начале второй половины игры Сарр удвоил преимущество, мастерски приняв длинный пас и без шансов для Тибо Куртуа отправив мяч в сетку.

Казалось, путевка в 1/8 финала уже в кармане у сенегальцев, но в конце встречи все перевернулось. На 86-й минуте Ромелу Лукаку сократил отставание после передачи Тома Менье, а уже через три минуты Юри Тилеманс ударом головой сравнял счет – 2:2.

В овертайме Бельгия выглядела увереннее и на последней минуте дополнительного времени вырвала победу. Решающий гол забил Тилеманс, который принес «красным дьяволам» фантастический камбэк и путевку в 1/8 финала, где бельгийцев ждет поединок с США.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Бельгия – Сенегал – 3:2

Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89, 120+4 (пенальти) – Диарра, 25, И. Сарр, 51.