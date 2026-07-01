Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над командой ДР Конго (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Нападающий обратил внимание на прогресс в игровых компонентах после первой половины встречи и отметил важную роль футболистов, которые усилили игру со скамейки запасных. Слова приводит BBC.

Честно говоря, ощущения потрясающие. Какая безумная игра! Соперник — очень крепкая команда. А после первого перерыва мы играли намного лучше, их вратарь сделал несколько невероятных сейвов. Мы говорили, что у каждого может быть свой звёздный момент — и сегодня этот момент выпал мне.

Всю неделю мы повторяли: надо просто быть собой. Конечно, нам ещё есть над чем поработать, а на этих стадиях главное — просто пробиваться дальше. Сейчас в турнире такой этап, когда победы приходится буквально вырывать, именно это мы сегодня и сделали.

Мы ничем не отличаемся от любой другой сборной. Прошли дальше — так давайте порадуемся этому. Хочу, чтобы все разделили эту радость с болельщиками, а через четыре дня мы снова в бой.

После матча с Хорватией мы говорили, как важно влияние запасных игроков, сегодня мы снова это увидели. В течение всех 90 минут с нами сложно справиться. Рад за всех, кто причастен к этой победе, надеюсь, что мы продолжим в том же духе.