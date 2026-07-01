«Это пугает»: Ибрагимович оценил трио Мбаппе, Олисе и Дембеле в сборной Франции
Швед объяснил, почему эта тройка эффективнее звездного трио ПСЖ
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший форвард Милана, Барселоны и ПСЖ Златан Ибрагимович поделился мнением относительно атакующего потенциала национальной сборной Франции. Шведский экс-футболист считает, что французская команда располагает уникальным трио форвардов, в которое входят Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Усман Дембеле. Слова приводит RMC Sport.
Ибрагимович отметил, что главным преимуществом этих звездных исполнителей является отсутствие эгоизма и готовность отрабатывать в защите, сравнив их с бывшей линией нападения парижского гранда.
Из пяти лучших игроков мира трое находятся у них в атаке: Дембеле, Олисе и Мбаппе. К двум другим можно отнести Холанда и Ямаля, Месси же находится на другом уровне. Но в этой атаке их трое! И создать из этого комбинацию непросто. Например, когда в ПСЖ были Мбаппе, Месси и Неймар, это не было на 100% эффективно. Но у этих ребят нет эго, чтобы выяснять, кто будет номером один. И они также выполняют работу без мяча, что еще важнее. Потому что мы знаем, на что они способны с мячом. Они могут сами решить исход игры, каждый из них. Это пугает.
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