Павел Василенко

Сборная Англии была на грани громкой сенсации, но её снова спас Гарри Кейн. Капитан «трёх львов» оформил дубль и принёс своей команде волевую победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 над Демократической Республикой Конго – 2:1.

Хотя англичане выходили на матч как безоговорочные фавориты, уже на седьмой минуте получили холодный душ. После быстрой контратаки Брайан Сипенга оказался первым на добивании и открыл счет.

До перерыва Англия полностью владела инициативой, создала несколько опасных моментов, но сравнять счет не смогла.

Во втором тайме давление фаворита росло, и решающее слово сказал Кейн. На 75-й минуте он головой замкнул подачу Энтони Гордона, а за четыре минуты до финального свистка нанес победный удар, оформив камбэк Англии и выведя команду в следующий раунд, где её ждет встреча с Мексикой.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Англия – ДР Конго – 2:1

Голы: Кейн, 75, 86 – Сипенга, 7.