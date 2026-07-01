Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго благодаря дублю Кейна и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
Безумный камбэк на мундиале
около 1 часа назадПодписаться в
Сборная Англии была на грани громкой сенсации, но её снова спас Гарри Кейн. Капитан «трёх львов» оформил дубль и принёс своей команде волевую победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 над Демократической Республикой Конго – 2:1.
Хотя англичане выходили на матч как безоговорочные фавориты, уже на седьмой минуте получили холодный душ. После быстрой контратаки Брайан Сипенга оказался первым на добивании и открыл счет.
До перерыва Англия полностью владела инициативой, создала несколько опасных моментов, но сравнять счет не смогла.
Во втором тайме давление фаворита росло, и решающее слово сказал Кейн. На 75-й минуте он головой замкнул подачу Энтони Гордона, а за четыре минуты до финального свистка нанес победный удар, оформив камбэк Англии и выведя команду в следующий раунд, где её ждет встреча с Мексикой.
Чемпионат мира-2026, 1/16 финала
Англия – ДР Конго – 2:1
Голы: Кейн, 75, 86 – Сипенга, 7.