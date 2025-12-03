«Бенфика» готовит Трубина к трансферу в топ-чемпионат.
Анатолий проводит третий сезон в Лиссабоне
около 6 часов назад
Анатолий Трубин / Фото - Бенфика
Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин оказался на радарах клубов АПЛ, сообщает GiveMeSport.
24-летний футболист находится под пристальным вниманием нескольких английских клубов после очередной серии стабильных выступлений в Португалии.
В общении с руководством клуба Анатолий дал понять, что следующим пунктом назначения видит именно Туманный Альбион.
Лиссабонский гранд, учитывая растущий интерес к вратарю, оценивает украинца в 40 миллионов евро плюс бонусы.
24-летний Трубин провел 20 матчей, пропустив 14 голов и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
