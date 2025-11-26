Во вторник, 25 ноября, португальская Бенфика обыграла нидерландский Аякс со счетом 2:0, зафиксировав первую победу в основном этапе Лиги чемпионов.

В стартовом составе «орлов» на поле вышли два украинских футболиста - вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Португальское издание A Bola положительно оценило их игру и отметило значительный вклад в успех команды.

Трубин : «Украинец был не слишком активен, но когда соперник атаковал – Трубин отреагировал, демонстрируя качественную игру с мячом и концентрацию. Он сделал три сейва высокого уровня: на 33-й минуте отбил удар Классена, на 50-й минуте не позволил Буньиди забить гол, а на 77-й минуте помешал отличиться Глуху».

Судаков: «Отлично сыграл в защите, надежно играл на мяче и искал возможности для опасных передач вперед. Неоднократно пытался пройти за спины защитников, но не все попытки оказались успешными.

Часто стягивал защитников соперника, что позволяло Далю свободно играть на фланге. На 72-й минуте сделал классный пас на Аурснеса, после чего пробил Дедич. Украинец разыграл угловой, который привел к голу».