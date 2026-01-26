Бенфика не заметила середняка Примейры
Трубин и Судаков сыграли с Эштрелой
около 7 часов назад
Анатолий Трубин и Георгий Судаков / Фото - ФК Бенфика
Бенфика разгромила Эштрелу в домашнем матче 19 тура Примейра-лиги. Матч в Лиссабоне завершился со счетом 4:0.
Дубль Павлидиса и мячи обоих Кабралов обеспечили результат команде Жозе Моуринью.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отыграл полный матч, а хавбек Георгий Судаков провел на поле 73 минуты.
Примейра-лига. 19 тур
Бенфика – Эштрела 4:0
Голы: Павлидис, 42, 55 (с пенальти), Лопес Кабрал, 58, Анисио Кабрал, 84