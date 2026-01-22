Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал игру украинского вратаря команды Анатолия Трубина после поражения от Ювентуса со счетом 0:2 в 7-м туре Лиги чемпионов.

«Команда играет хорошо, начиная с Трубина, строит атаки, выходит из зон прессинга, причём даже красиво, потому что я видел вещи – которые мы, конечно же, отрабатывали – которые выходили действительно эстетично.

В последнее время, команда играет очень качественно, начиная с первой фазы, даже от Трубина – который, как вы знаете, не был именно великим игроком в построении игры. Команда находит решения, умеет выходить из обороны, умеет закрепиться на половине поля соперника, умеет прижать соперника к его воротам», – сказал Жозе.