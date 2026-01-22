В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов Бенфика на выезде уступила Ювентусу со счётом 0:2. Оба украинских легионера лиссабонского клуба вышли в стартовом составе. Анатолий Трубин провёл матч полностью, тогда как Георгий Судаков был заменён на 69-й минуте встречи. По версии аналитического сервиса Sofascore игра голкипера была оценена в 7,1 балла, а полузащитник получил оценку 7,0.

24-летний вратарь за матч совершил три сейва, 27 раз коснулся мяча и выполнил 18 точных передач из 22, показав 82 процента точности. Также на его счету один вынос, три отбора, четыре потери мяча и один успешный выход из ворот, при этом он пропустил два гола.

Георгий за время, проведённое на поле, отметился 47 касаниями, тремя созданными опасными моментами и четырьмя ударами по воротам, два из которых попали в створ. Он отдал 21 точную передачу из 25, выиграл шесть из семи единоборств, совершил четыре отбора и трижды заставил соперников нарушать правила. В то же время хавбек допустил 13 потерь мяча и три неудачных приёма.