Бенфика обыграла Спортинг благодаря сейву Труби́на и голу в добавленное время.
Орлам победу принес Рафа Силва
40 минут назад
Вратарь Анатолий Трубин стал одним из героев центрального матча 30-го тура чемпионата Португалии. Украинский голкипер отразил пенальти и помог Бенфике одержать выездную победу над Спортингом.
На 19-й минуте украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отразил пенальти от Суареса. Вскоре после этого орлы открыли счет. На 72-й минуте хозяева восстановили равенство усилиями Хидемаса, однако в добавленное арбитром время Силва принес победу Бенфике.
Чемпионат Португалии. 30-й тур
Спортинг — Бенфика 1:2
Голы: Морита, 72 – Шельдеруп, 27, пен., Рафа Силва, 90+3
На 19-й минуте Суарес не реализовал пенальти – вратарь
Благодаря этому результату команда Трубина набрала 72 очка и поднялась на второе место, опередив Спортинг.
За четыре тура до конца сезона отставание от лидера — Порту — составляет четыре балла.
