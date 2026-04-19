Голы Шерки и Холанда принесли Манчестер Сити победу над Арсеналом
Единственный мяч в составе канониров забил Хаверц
около 1 часа назад
В центральном матче 33-го тура АПЛ Манчестер Сити одержал домашнюю победу над Арсеналом.
Счет открыл Райан Шерки на 16-й минуте после индивидуальных действий в штрафной площадке. Через две минуты Кай Хаверц восстановил равновесие, пробив по центру ворот. Победный гол на 65-й минуте забил Эрлинг Холанд, реализовав момент ударом в одно касание.
АПЛ. 33-й тур
Манчестер Сити — Арсенал — 2:1
Голы: Шерки, 16, Холанд, 65 — Хаверц, 18
По итогам матча у Арсенала 70 очков, а Манчестер Сити 67 баллов в активе.
Ранее Ливерпуль обыграл Эвертон в мерсисайдском дерби.
