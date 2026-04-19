17-летний украинец Дегтярев выиграл чемпионат Европы по шахматам
Роман стал чемпионом без звания гроссмейстера
около 1 часа назад
17-летний украинец Роман Дегтярев одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Спортсмен набрал 9 очков из 11 возможных, опередив ближайшего преследователя — Ниджата Абасова из Азербайджана — на 0,5 балла.
Победа Дегтярева стала исторической: он стал первым в истории победителем турнира без звания гроссмейстера. Украинец имел 126-й стартовый рейтинг среди более чем 500 участников.
Единственное поражение на турнире он потерпел от представителя Турции Ишика Джана.
Ранее наивысшим достижением шахматиста было золото чемпионата Украины-2024.
CAS обязал Федерацию шахмат россии прекратить деятельность на оккупированных территориях Украины.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
