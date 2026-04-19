Денис Седашов

17-летний украинец Роман Дегтярев одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Спортсмен набрал 9 очков из 11 возможных, опередив ближайшего преследователя — Ниджата Абасова из Азербайджана — на 0,5 балла.

Победа Дегтярева стала исторической: он стал первым в истории победителем турнира без звания гроссмейстера. Украинец имел 126-й стартовый рейтинг среди более чем 500 участников.

Единственное поражение на турнире он потерпел от представителя Турции Ишика Джана.

Ранее наивысшим достижением шахматиста было золото чемпионата Украины-2024.

CAS обязал Федерацию шахмат россии прекратить деятельность на оккупированных территориях Украины.