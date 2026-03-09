Бенфика оформила камбэк в матче с Порту: Трубин провел весь матч, Судаков на поле не вышел
Орлы спаслись благодаря голу на 89-й минуте
около 2 часов назад
Бенфика – Порту / Фото - Yahoo
8 марта Бенфика и Порту сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Португалии-2025/26.
Игра, которая состоялась на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:2.
Орлы оформили камбэк с 0:2 против драконов. Голами за Бенфику отметились Андреас Шельдеруп и Леандру Баррейру, а в составе Порту мячи забили Виктор Фрохольдт и Оскар Петушевский.
Украинский голкипер лиссабонского коллектива Анатолий Трубин провел весь поединок. Георгий Судаков остался в резерве.
Чемпионат Португалии. 25-й тур
Бенфика – Порту 2:2
Голы: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевский, 40
Напомним, Реал оставил Бенфику за бортом Лиги чемпионов.
