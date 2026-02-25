Сергей Разумовский

Во вторник, 25 февраля, Реал Мадрид сыграет дома с Бенфикой в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Перед игрой на Сантьяго Бернабеу преимущество на стороне мадридцев: в первом поединке они минимально победили 1:0. Единственный мяч тогда забил Винисиус Жуниор, однако сама встреча запомнилась не только результатом, но и громкими событиями вокруг празднования гола.

🤯 Скандал первого матча и история с Прессианни

После взятия ворот Винисиус отпраздновал гол очень эмоционально, а позже заявил о якобы расистских оскорблениях со стороны Джанлуки Прессианни. Аргентинец является одноклубником украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина. Из-за конфликтного эпизода игру тогда пришлось останавливать на десятки минут.

Перед ответным матчем Прессианни снова оказался в центре неприятного внимания. По сообщениям СМИ, возле мадридского отеля, где остановилась Бенфика, группа фанатов Реала встречала команду оскорбительными выкриками, и больше всего досталось именно Прессианни — в его адрес звучали грубые словесные нападки.

Это наложилось на предыдущие новости: УЕФА временно отстранила хавбека и начала рассмотрение эпизода, в котором он, по версии сторон, мог оскорбить Винисиуса. Дополнительной сложностью для анализа стал момент, когда Прессианни прикрывал рот футболкой, из-за чего полностью воспроизвести сказанное трудно.

🤕 Кадровые вопросы Реала: Мбаппе не помощник

Отдельная интрига связана с состоянием Килиана Мбаппе. По информации L'Equipe, француз не смог полноценно отработать предматчевую тренировку и завершил занятие раньше. Уточняется, что речь идет не о незначительном дискомфорте, а о вопросе состояния коленного сустава.

Как утверждает источник, обследование показало, что колено 27-летнего форварда в настоящее время не в оптимальном состоянии. Внутри клуба, по этим данным, склоняются к варианту поберечь Мбаппе и не рисковать его участием против лиссабонцев. В то же время главный тренер Альваро Арбелоа хотел бы иметь нападающего в заявке и рассчитывать на него, если медики дадут хотя бы минимально положительное заключение.

Есть и прогноз относительно возможных последствий: если Мбаппе не сыграет с Бенфикой, его пауза может быть длиннее. Сообщается, что он, вероятно, пропустит и два ближайших матча Ла Лиги против Хетафе и Сельты. Также под вопросом остаётся его участие в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, если Реал пройдет дальше или уже готовится к этой стадии.

Важность Мбаппе для Реала в этом сезоне сложно переоценить: в кампании 2025/26 он имеет 38 голов и 5 ассистов в 33 матчах во всех турнирах, поэтому любое его отсутствие сразу влияет на атакующий потенциал команды и планирование ротации.

🩹 Еще одна неопределенность: Дин Гейсен