Реал Мадрид официально отреагировал на события, которые произошли во время матча Лиги чемпионов против Бенфики в Лиссабоне. Встреча завершилась минимальной победой испанского клуба со счетом 1:0, однако поединок был временно приостановлен из-за инцидента с участием Винисиуса Жуниора.

Во время игры бразильский вингер сообщил арбитру, что нападающий португальской команды Джанлука Престианни допустил расистское высказывание в его адрес. После этого УЕФА начал официальное расследование.

Футбольный клуб Реал Мадрид объявляет, что сегодня предоставил УЕФА все имеющиеся доказательства инцидентов, произошедших во вторник, 17 февраля, во время матча Лиги чемпионов, который наша команда провела в Лиссабоне против Бенфики. Наш клуб активно участвует в расследовании, начатом УЕФА в связи с неприемлемыми актами расизма, имевшими место во время этого матча. Реал выражает благодарность за единодушную поддержку и любовь, проявленные к нашему игроку Винисиусу Жуниору со стороны всего футбольного мира. Реал Мадрид продолжит работу в сотрудничестве со всеми учреждениями для искоренения расизма, насилия и ненависти в спорте и обществе, — говорится в официальном заявлении мадридского клуба.

Расследование продолжается, и УЕФА должен предоставить дальнейшие выводы после изучения всех материалов дела.