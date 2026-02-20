Хмельницкое Подолье официально сообщило о возвращении в клуб Виталия Костышина. Специалист теперь будет работать в должности спортивного директора.

Костышин хорошо знаком болельщикам команды, ведь именно он возглавлял Подолье на протяжении семи лет — с 2017 по 2024 год. Под его руководством коллектив выступал во Второй лиге, а затем закрепился в Первой лиге и провел там несколько сезонов.

Напомним, во время осенней части сезона Костышин занимал должность главного тренера Кудривки, поскольку у фактического наставника команды из Черниговской области Василия Баранова не было лицензии PRO.