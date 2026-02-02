Бенфика после чуда в ЛЧ не смогла выиграть у аутсайдера Примейры
Трубина и Судаков посетили Тонделу
34 минуты назад
Фото - ФК Бенфика
Тондела отобрала очки у Бенфики в матче 20 тура Примейра-лиги. Матч завершился со счетом 0:0.
Эмоциональный заряд, полученный после невероятной победы над Реалом, не удалось перенести команде Жозе Моуринью на чемпионат.
Надежная игра Тонделы в защите и не лучшее состояние поля помогли одному из аутсайдеров чемпионата взять очки у лиссабонского гранда.
Анатолий Трубин вышел в старте и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Георгий Судаков в этом матче провел на поле 82 минуты.
Примейра-лига. 20 тур
Тондела - Бенфика 0:0