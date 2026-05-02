Сергей Разумовский

В 32-м туре португальской Примейры Бенфика на выезде потеряла очки в матче против Фамаликао. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2, хотя лиссабонская команда довольно быстро получила комфортное преимущество в два мяча.

Бенфика активно начала игру и могла повести уже на 9-й минуте, когда мяч в ворота хозяев отправил Иванович. Однако, после просмотра эпизода взятие ворот было отменено из-за офсайда, так что счет остался неизменным.

Несмотря на это, гости вскоре все же добились своего. На 12-й минуте Бенфика заработала пенальти, который уверенно реализовал Шельдеруп. А уже на 19-й минуте преимущество лиссабонцев стало двойным — Риос забил второй мяч в ворота Фамаликао и сделал положение гостей значительно комфортнее.

После такого старта казалось, что Бенфика сможет спокойно контролировать ход событий и довести матч до победы. Однако во втором тайме ситуация для команды Жозе Моуриньо значительно осложнилась. На 55-й минуте Отаменди получил удаление, оставив гостей в меньшинстве. Именно этот эпизод стал одним из ключевых в матче, так как после него Фамаликао получил больше пространства и начал активнее давить на ворота соперника.

Хозяева воспользовались численным преимуществом в середине второго тайма. На 67-й минуте Де Аморим сократил отставание, вернув интригу в встречу. А уже на 78-й минуте Абубакар забил второй мяч Фамаликао и сравнял счет. В итоге Бенфика не смогла удержать победу, хотя имела преимущество 2:0 после стартового отрезка матча.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел на поле весь матч. В его активе три сейва, а также три выбивания мяча рукой. За матч вратарь выполнил 27 передач, из которых 15 оказались точными, что составило 56% точности. Всего Трубин имел 40 касаний мяча.

Статистические порталы оценили игру украинского вратаря по-разному. FlashScore поставил Трубину 5.8, WhoScored оценил его выступление в 6.3, а SofaScore — в 6.1.

Другой украинец в составе Бенфики, полузащитник Георгий Судаков, снова не получил игрового времени. Он провел весь матч на скамейке запасных. Жозе Моуриньо продолжает не очень активно привлекать украинского хавбека к игре, и Судаков снова остался без минут в чемпионате.

После этой ничьей Бенфика набрала 76 очков. Лиссабонский клуб продолжает идти вторым, но его шансы на чемпионство стали еще более призрачными. Отставание от Порту, который возглавляет турнирную таблицу с 82 очками, составляет шесть баллов. За три тура до завершения сезона Порту достаточно набрать всего одно очко, чтобы досрочно гарантировать себе чемпионский титул.

Чемпионат Португалии, 32-й тур

Фамаликао – Бенфика 2:2

Голы: Де Аморим, 67, Абубакар, 78 – Шельдеруп, 12 (пен.), Риос, 19

Удаление: Отаменди, 55