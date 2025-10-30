Бенфика в рамках четвертьфинала Кубка португальской лиги разгромила Тонделу. Матч в Лиссабоне завершился со счетом 3:0.

Победу команде Жозе Моуринью обеспечили голы Отаменди с пенальти, а после перерыва Лукебакио и Павлидис сделали возможным выход лиссабонского гранда в полуфинал.

Мог в свой актив записать гол хавбек сборной Украины Георгий Судаков, однако его взятие ворот на старте второй 45-минутки, но VAR отменил его взятие ворот из-за найденного офсайда.

Другой сборник в составе Бенфики Анатолий Трубин получил передышку перед субботним поединком против Витории.

Кубок португальской лиги. Четвертьфинал

Порту - Тондела 3:0

Голы: Отаменди, 41 (с пенальти), Лукебакио, 83, Павлидис, 90+5

