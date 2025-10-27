На своем поле Бенфика без особых проблем разгромила Ароку со счетом 5:0 в матче девятого тура чемпионата Португалии.

Голкипер лиссабонского клуба Анатолий Трубин поделился эмоциями после уверенной победы и подчеркнул, что команда обязана сохранять подобный уровень игры в дальнейшем.

«Хороший футбол, прекрасное ощущение. Это стандарт, который мы устанавливаем», - написал Трубин.

24-летний украинец в этом сезоне провел 15 встреч за Бенфику, в которых пропустил 10 мячей и девять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

После девяти туров «орлы» имеют в активе 21 очко и занимают второе место в таблице Примейра-лиги. От лидирующего Порту их отделяет всего одно очко, при этом «драконы» провели на матч меньше.