Голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков помогли Бенфике одержать разгромную победу над Арокой со счетом 5:0 в матче чемпионата Португалии 25 октября.

Трубин отыграл полный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности, а Судаков начал в основе и был заменен на 63-й минуте. Португальские СМИ дали свои оценки выступлениям украинских футболистов.

Трубін: «Очень спокойный первый тайм, если не брать в расчет один удар от Пабло Госальбеса, который пролетел близко к левой штанге. Украинец имел немного работы в этом противостоянии. Пульс вратаря не превышал 60–70 ударов на протяжении всех 90 минут».

Судаков: «Первый тайм он провел практически незамеченным, однако на 29-й минуте отвлекся и сделал опасный пас в центре поля, после чего игрок Ароки Пабло Госальбес, находясь в непосредственной близости от штрафной площадки Бенфики, пробил рядом с левой штангой.

Украинский полузащитник продемонстрировал качественную игру с мячом, но не повлиял на атаку и не смог эффективно действовать в обороне», — считают в A Bola.