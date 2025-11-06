Бенфика минимально уступила Байеру в матче 4 тура Лиги чемпионов. Матч в Лиссабоне завершился со счетом 0:1.

Леверкузен наказал команду Анатолия Трубина и Георгия Судакова за расточительство, подловив соперника на ошибке. Если с первым ударом Шика Анатолий сумел справиться, то скидка игрока Бенфики Даля прямо на Патрика стала фатальной для команды Жозе Моуринью.

Имея около получаса на исправление ситуации, Бенфика так и не смогла пробить голкипера Байера Флеккена, который помог экс-чемпиону Германии выстоять в португальской столице.

Трубин в матче против Байера отыграл все 90 минут, а Судакова заменили на 69-й минуте.

Лига чемпионов. 4 тур

Бенфика - Байер 0:1

Гол: Шик, 65