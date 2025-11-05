Пафос одержал историческую победу в Лиге чемпионов
Судьбу поединка решил один мяч
28 минут назад
Фото - Getty Images
Пафос празднует свою первую победу в Лиге чемпионов, обыграв испанский Вильярреал со счетом 1:0.
Триумф кипрской команды в Лимасоле решил Деррик Лукассен, который забил головой с углового вскоре после перерыва.
Пафос имеет пять очков, Вильярреал потерпел третье поражение, заработав только одно очко за ничью с Ювентусом (2:2).
Следующий матч в Лиге чемпионов Пафос проведет 26 ноября против Монако, а Вильярреал в Дортмунде сыграет против Боруссии (25 ноября).
Лига чемпионов, 4-й тур
Пафос – Вильярреал – 1:0
Гол: Лукассен, 47.