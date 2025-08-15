Кипрский клуб Акритас Хлоракас объявил о подписании вингера Динамо Бенито.

Детали трансфера 26-летнего нигерийца не разглашаются. По данным Transfermarkt, это полноценный переход на правах свободного агента, контракт рассчитан на сезон 2025/26.

Бенито выступал за Динамо с начала 2020 года после перехода из Тамбова на правах свободного агента. В киевском клубе он провел 35 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее Бенито играл в аренде за донецкий Олимпик (3 гола, 4 ассиста в 19 играх), ХНК Горица (5 матчей без результативных действий) и Зарю (3 ассиста в 8 поединках).

Акритас Хлоракас по итогам сезона 2024/25 поднялся со второго дивизиона Кипра в элиту чемпионата.

Также стало известно, с кем сыграет Динамо в решающем раунде квалификации Лиги Европы.