В седьмом туре чемпионата Португалии Бенфика на своем поле одержала победу над Жил Висенте со счетом 2:1.

Дубль Вангелиса Павлидиса принес хозяевам важные три очка, а сам форвард был признан лучшим игроком встречи, получив оценки 8.4 от WhoScored и 9.2 от SofaScore.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч в составе лиссабонцев и также получил высокие оценки — 7.6 по версии WhoScored и 8.3 от SofaScore.

Полузащитник Георгий Судаков провел на поле 80 минут, после чего его заменили. Его выступление эксперты оценили средними баллами — 6.7 от WhoScored и 6.8 от SofaScore.