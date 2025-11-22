Бернли в стартовом матче 12 тура АПЛ дома принимал Челси. Поединок в Ланкашире завершился со счетом 0:2.

Команда Энцо Марески забила по голу в каждом из таймов. В конце первого тайма Нету открыл счет, когда гости смогли найти брешь в обороне Бернли.

Минимальное преимущество в счете держалось до последних минут. На 88-й минуте своё слово сказал Энцо, который установил итоговый результат встречи.

АПЛ. 12

Бернли - Челси 0:2

Голы: Нету, 37, Энцо, 88

Челси благодаря победе над Бернли приблизился в таблице к лидирующему Арсеналу. Бернли после этого матча остается в зоне вылета.