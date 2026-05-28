Сергей Разумовский

PUMA официально продлила партнёрство с украинской Премьер-лигой, которое продолжается с 2021 года, сообщает пресс-служба УПЛ. В рамках сотрудничества компания представила STELLAR NITRO ULTIMATE FIFA Quality Pro — официальный игровой мяч нового поколения для матчей УПЛ.

Отмечается, что мяч создан для профессионального футбола и отвечает современным требованиям к качеству, точности, стабильности и долговечности. Благодаря передовым технологиям он обеспечивает лучший контроль, предсказуемую траекторию полета и эффективность в динамичных игровых эпизодах.

Среди ключевых особенностей модели, как добавляют в УПЛ, — высокочастотное формирование панелей, что помогает сохранять идеальную геометрию, форму и износостойкость. Аэродинамическая конструкция повышает стабильность полета, в частности во время сильных ударов и стандартных положений. Интегрированная пена NITRO и вдавленные канавки улучшают ускорение мяча, контакт, точность передач и ударов.

Новый мяч имеет сертификацию FIFA Quality Pro, что подтверждает соответствие высочайшим международным стандартам. Эту модель также используют в ведущих европейских лигах, в частности АПЛ, Ла Лиге, Серии А и чемпионате Португалии.

