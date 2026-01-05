Павел Василенко

Ювентус оказался перед серьезной кадровой проблемой в атаке и вынужден искать срочные решения на трансферном рынке. Туринское издание Tuttosport неожиданно предложило вариант, который еще недавно казался маловероятным, – подписание опытного нападающего Эдина Джеко.

Ситуацию усугубила травма Душана Влаховича. Сербский форвард выбыл до марта из-за проблем с коленом, что еще раз выявило нехватку качественных опций в передней линии «бьянконери». В настоящее время ни Давид, ни Опенда не готовы стабильно тянуть на себе атаку, из-за чего спортивное руководство клуба вынуждено рассматривать нестандартные шаги.

Несмотря на то, что приоритетом для Ювентуса остаются более молодые нападающие – в частности, Матео Пеллегрини из Пармы и Лоренцо Лукка из Наполи, – в списке возможных вариантов появился и 39-летний Джеко, который сейчас выступает за Фиорентину. По информации итальянских СМИ, главный тренер Лучано Спаллетти поддерживает идею этого трансфера, ссылаясь на успешный опыт совместной работы с боснийцем в Роме.

Ожидается, что Джеко покинет Фиорентину уже в январе после неудачного периода, а его возможный переход в Турин рассматривают как «крайний вариант» – быструю и краткосрочную помощь, а не стратегическое решение на годы вперед. Впрочем, если другие трансферные цели сорвутся, опыт форварда может стать решающим фактором в борьбе Ювентуса за высокие места в Серии А.

Интересно, что Джеко уже был близок к переходу в Ювентус в 2020 году, однако тогда Рома отказалась его отпускать, и туринцы в итоге сделали ставку на Альваро Морату.