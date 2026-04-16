Сергей Разумовский

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался по ситуации с возможным продлением контракта между Динамо и форвардом Матвеем Пономаренко, который, по данным СМИ, пока не спешит начинать переговоры о новом соглашении на улучшенных условиях.

Что касается продления или непродления контракта, то могу сказать, что я знаком с агентом футболиста Максимом Карагодиным. Я догадываюсь, какие могут быть расклады в этом вопросе. Не думаю, что у киевского клуба возникнут какие-то проблемы с продлением соглашения. Считаю, что агент отнесется с пониманием к руководству ФК «Динамо». Даже если и будут какие-то недоразумения, то в итоге заинтересованные стороны всё же договорятся. По крайней мере, так в делах с динамовским клубом у Карагодина было всегда, – сообщил Заховайло в интервью Sport.ua. Вячеслав Заховайло

В сезоне-2025/26 Матвей Пономаренко провел за Динамо 17 матчей во всех официальных турнирах и забил 10 мячей. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до конца 2028 года. Ранее Пономаренко забил в дебютном матче за сборную Украины.

Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04