Пономаренко забил дебютный гол за сборную Украины в ворота Швеции. Видео
Нападающий отличился на 90-й минуте
12 минут назад
Нападающий Матвей Пономаренко забил свой первый мяч в составе национальной сборной Украины. Результативным ударом форвард отметился в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.
Пономаренко появился на поле и сумел реализовать момент на 90-й минуте встречи. Дебютант национальной команды эффектно замкнул мощный прострел с фланга.
Видео MEGOGO
Несмотря на точный удар Пономаренко в конце игры, сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 и завершила борьбу за выход на чемпионат мира.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04