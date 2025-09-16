Павел Василенко

Барселона вынуждена искать временные стадионы из-за реконструкции «Камп Ноу». На этот раз матч против Валенсии состоялся на крошечной «Йохан Кройфф» – арене всего на 6000 мест.

Спрос на билеты превысил все ожидания. Болельщиков было намного больше, чем стадион мог принять. Тогда фанаты пошли на радикальный шаг: начали стучать в двери соседних домов с предложением посмотреть игру с балкона.

Некоторые жители рассказали, что им предлагали до 500 евро за возможность занять место на террасе с видом на поле.

«Это было безумие. Они весь день звонили в домофоны, пытались попасть в здание или даже на крышу. Но после Кубка Гампера нас уже предупредили, и мы заперли двери. Но даже если бы они попали внутрь – встать там было бы негде», – рассказал один из жителей изданию Sport.es.

В соцсетях уже появились фото от счастливчиков, которые смогли насладиться матчем со своих балконов. Вид на поле действительно впечатляет.