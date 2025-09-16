Павел Василенко

Главный тренер Барселоны Ханси Флик имеет свою собственную стратегию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ньюкасла. Ключевой фигурой в тактическом плане станет Рональд Араухо, которого специально берегли в двух предыдущих матчах чемпионата.

26-летний уругвайский защитник пропустил матчи с Райо Вальекано и Валенсией, однако, по информации Sport.es, Флик сделал это намеренно, чтобы подготовить вице-капитана к важному европейскому противостоянию.

Битва с новой звездой «сорок»

Флик планирует поручить Араухо персональную опеку над нападающим Ником Вольтемаде, который впечатлил своей игрой еще в Бундеслиге. Наставник блаугранас считает, что именно мощь и мастерство Араухо в дуэлях помогут нейтрализовать главную атакующую угрозу соперника.

Неопределенность с Левандовским

Участие Роберта Левандовского в матче остается под вопросом. Впрочем, ожидается, что поляк, как и Араухо, вновь появится в стартовом составе после перерыва. Журналисты отмечают его спокойствие, но и не скрываемое желание выходить на ключевые игры.

Возвращение лидеров

Дополнительную уверенность Барселоне должно дать возвращение после травм Френки де Йонга и Дани Ольмо. Это существенно усилит конкуренцию за место в стартовой одиннадцатке и расширит возможности для тактических решений.