Сергей Разумовский

Украинский футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что в новом контракте нападающего Динамо Матвея Пономаренко предусмотрены отступные. По его информации, сумма клаусулы за двадцатилетнего украинского футболиста составляет 50 миллионов евро.

Вацко отметил, что получил соответствующую информацию через собственные источники. Если другой клуб захочет подписать Пономаренко без длительных переговоров с Динамо, ему придется выплатить киевской стороне всю сумму, предусмотренную клаусулой.

По оценке Вацко, новый контракт стал выгодным для всех участников соглашения. Динамо получило дополнительные гарантии относительно будущего своего перспективного актива, а сам Пономаренко улучшил условия личной сделки с клубом.

Нападающий является воспитанником киевской команды и рассматривается как один из футболистов, способных в перспективе играть ключевую роль в атаке Динамо. В клубе рассчитывают на его дальнейшее развитие и прогресс на самом высоком уровне. Он уже стал лучшим бомбардиром сезона-2025/26 (13 голов), отыграв лишь половину матчей.

Недавно Пономаренко подписал с Динамо новый контракт, рассчитанный на пять лет. Такой срок соглашения свидетельствует о доверии киевского клуба к футболисту и желании сохранить его в команде на длительный период.

Напомним, Динамо в третьем раунде Лиги конференций сыграет с Карабахом.