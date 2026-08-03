Сергей Разумовский

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона 2026/27. Правда, украинский клуб сможет сыграть на этой стадии только при условии, что пройдет Карабах в третьем квалификационном раунде турнира.

Жеребьевка состоялась 3 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По ее итогам победитель противостояния Динамо – Карабах встретится с победителем пары Твенте – ДАК 1904.

Таким образом, в случае успешного прохождения азербайджанского клуба киевская команда может сыграть против представителя Нидерландов или Словакии. Окончательный соперник Динамо определится по итогам двух матчей между Твенте и ДАК 1904.

Твенте завершил прошлый сезон чемпионата Нидерландов на четвертой позиции. Команда набрала 58 очков и получила право представлять свою страну в еврокубках.

ДАК 1904 выступает в словацком чемпионате. В прошлом сезоне клуб финишировал вторым и стал серебряным призером национального первенства. Обойти его удалось только Словану из Братиславы, который в итоге завоевал чемпионский титул.

Первые матчи плей-офф квалификации Лиги конференций запланированы на 20 августа. Ответные поединки состоятся 27 августа. Если Динамо преодолеет барьер в виде Карабаха, киевляне продолжат борьбу за выход в основной этап турнира.

В случае неудачи в противостоянии с азербайджанским клубом еврокубковый сезон для Динамо завершится. Другого пути в общий этап Лиги конференций у киевской команды не останется.

Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда между Динамо и Карабахом состоится 6 августа. Ответную встречу команды проведут 13 августа. Именно по итогам этих двух поединков определится участник плей-офф квалификации.

После ПАОК – новый вызов. Динамо активно готовится к матчу с Карабахом.