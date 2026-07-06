Сергей Разумовский

Тоттенхэм объявил о подписании центрального полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали. О переходе 26-летнего итальянского футболиста сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Детали сделки шпоры официально не раскрывают. В то же время ранее The Athletic сообщал, что трансфер Тонали может обойтись Тоттенхэму в 100 миллионов фунтов, что составляет примерно 117 миллионов евро. Если эта информация подтвердится, итальянец станет самым дорогим приобретением в истории клуба.

Этим летом Тоттенхэм уже обновлял собственный трансферный рекорд, приобретя Матеуша Фернандеша у Вест Хэма за 85 миллионов фунтов. Однако потенциальный переход Тонали превзойдет эту сумму и станет новым рекордом для лондонцев.

Сандро Тонали выступал за Ньюкасл с лета 2023 года. Тогда английский клуб заплатил Милану за итальянского хавбека 60,8 миллиона евро. В прошлом сезоне полузащитник провел 53 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

В целом в составе сорок Тонали сыграл 110 матчей, в которых отметился 10 голами и 9 ассистами. Также он помог Ньюкаслу завоевать первый за 70 лет внутренний трофей — в сезоне 2024/25 команда выиграла Кубок английской лиги.