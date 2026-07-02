Павел Василенко

Лондонский Тоттенхэм официально объявил о подписании полузащитника сборной Португалии Матеуша Фернандеша из Вест Хэма. За 21-летнего футболиста «шпоры» заплатили 85 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордным трансфером в истории клуба.

После перехода португалец не скрывал эмоций. По его словам, решающую роль в выборе нового клуба сыграл главный тренер Роберто Де Дзерби.

В свою очередь Де Дзерби подчеркнул, что давно следил за молодым полузащитником и высоко ценит его универсальные качества.

Фернандеш перешел в Вест Хэм лишь в августе 2025 года из Саутгемптона за 44 миллиона евро. Несмотря на вылет «молотобойцев» в Чемпионшип, португалец провел яркий сезон, забив пять мячей и отдав пять результативных передач в 42 матчах. Также на его счету один матч в составе национальной сборной Португалии.