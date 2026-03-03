Денис Седашов

Президент Ингульца Александр Поворознюк заинтриговал масштабом финансового вознаграждения для своих игроков в случае успеха в матче с киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.

Глава клуба из Петрового сознательно не называет конкретные суммы команде до игры, однако обещает беспрецедентные бонусы. Его слова приводит Sport.ua.

Моя практика говорит о том, что если я заранее информирую футболистов о бонусах, мы не выигрываем. Поэтому я воздержусь от разговора с командой на эту тему. Но могу одно сказать, что премиальные будут сумасшедшими. Все, кто играет или пришел в команду, знают, что я держу свое слово. Если Ингулец победит, то о финансовом поощрении узнает вся Украина, потому что у нас все по-белому. Александр Поворознюк

Поворознюк рассчитывает на характер своих подопечных. По его мнению, именно боевой дух должен нивелировать разницу в классе и отсутствие игровой практики.

Наш козырь — это дух. Выходишь и бьешься, не жалея себя. Я понимаю, что мы будем уступать в технике, мастерстве, но в борьбе за каждый метр футбольного поля, уверен, Ингулец не проиграет. Мы понимаем, что это другая установка, особенно, когда на пути стоит Динамо. Без боя мы не сдадимся. Александр Поворознюк

Напоминаем, четвертьфинальный матч Кубка Украины между киевским Динамо и Ингульцом состоится сегодня, 3 марта, на стадионе имени Валерия Лобановского.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

